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В Минюсте уточнили, что штрафы грозят только злостным нарушителям ночной тишины

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новая версия КоАП предусматривает, что штрафовать людей за однократное нарушение тишины ночью не будут, наказание грозит только злостным нарушителям, разъяснил замглавы Минюста Денис Новак в интервью "России-24".

Если у добросовестного гражданина один раз залаяла ночью собака или ложно сработала сигнализация в автомобиле, при этом он не собирался нарушать покоя соседей, это не будет основанием для привлечения его к ответственности по этой статье, заверил чиновник.

Наказывать будут только тех, кто "своими действиями выражает явное неуважение к общественному спокойствию" и чья вина будет установлена, сказал он.

В Минюсте продолжают дорабатывать новую редакцию КоАП и проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. После публичного обсуждения ранее представленных проектов ведомство решило, в частности, уточнить часть 6 статьи 14.1 КоАП об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00. Ее решили дополнить указанием о возможности наказывть в таких ситуациях за бездействие штрафом от 1000 до 2000 рублей.

"Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (громкая музыка, ремонтные работы), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля", - пояснили в пресс-службе министерства.

Проекты раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он заявил, что видит "попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу". По его словам, сенаторы не поддержат такие предложения.

Минюст Денис Новак Андрей Клишас Совет Федерации

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