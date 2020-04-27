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В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"
Фото: ЦПИ РГО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Военные на дне Черного моря обнаружили санитарный теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией с тысячами беженцев на борту в 1941 году, сообщает Русское географическое общество (РГО).

"В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения", - говорится в сообщении.

Гибель теплохода "Армения" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. По предположительным данным, на борту санитарного судна, потопленного немецкой авиацией в ноябре 1941 года, находилось от шести до десяти тыс. человек. Таким образом, это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель британского трансатлантического лайнера "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики после столкновения с айсбергом. Тогда, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, погибло полторы тысячи человек.

Теплоход "Армения" в начале войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно, в частности, на него нанесли красные кресты и подняли флаг Международного Красного креста.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города. Ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря "Артек" с семьями, часть партийного руководства Крыма. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября 1941 года теплоход "Армения" разбомбила немецкая авиация. По некоторым данным, на борту "Армении" находились зенитные пушки, что могло лишить судно статуса морского госпиталя и сделать его военной целью для немецкого командования.

"Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений - леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб", - сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.

Фото: ЦПИ РГО

По полученным данным, характер повреждений свидетельствует, что корабль был потоплен не торпедами, как предполагалось ранее, а вследствие атак немецкой авиации.

"Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии "РТ", что позволило получить первые видеокадры", - сообщили в РГО.

До последнего времени точное место гибели "Армении" оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными из-за большой глубины. За последние 20 лет поисковики исследовали более 300 кв. километров морского дня, пока в 2017 году военные не засекли магнитную аномалию на одном из его участков.

24 апреля информированный источник сообщал "Интерфаксу", что военные специалисты нашли недалеко от Ялты потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны санитарный теплоход "Армения".

"Теплоход найден глубоководным комплексом по координатам, которые были определены учеными в 2016 году. "Армения" находится на глубине 1,5 тысячи метров, на большом склоне, примерно в 18 милях от берега", - сказал собеседник агентства. По его словам, официальная информация об этом должна быть опубликована в мае.

Армения ВОВ

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