Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

Прогноз о выходе России на плато по заболеваемости COVID-19, риски рекордно жаркого лета и смерть гендиректора "Металлоинвеста"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлены еще 6 198 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших теперь 87 147. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в середине мая, а в целом ситуация нормализуется в течение двух месяцев. В Роспотребнадзоре допустили смягчение ограничений после 12 мая при условии соблюдения режима самоизоляции во время майских праздников.

- В Минприроды РФ предупредили о риске рекордной жары летом 2020 года. Между тем глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил о критической ситуации с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, а также призвал ужесточить наказание за пал травы.

- Россия заняла четвертое место в мире по уровню военных расходов в 2019 году. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за год страна потратила на оборону $65,1 млрд. Первое место заняли США ($732 млрд), второе - Китай ($261 млрд), третье - Индия ($71,1 млрд).

- Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о массовых увольнениях и невыплате зарплат медсестрам. Как рассказал Денис Проценко, больница выполнила свои обязательства перед компанией, сотрудники которой работали по договору. Он также сообщил о встрече с представителями компании для решения проблемы.

- Умер генеральный директор "Металлоинвеста". В компании сообщили, что 52-летний Андрей Варичев умер после тяжелой болезни. По данным источников, у него была двусторонняя пневмония.

- Патриарх Кирилл установил порядок разбора случаев, когда священники нарушают меры борьбы с COVID-19. Служителей будут привлекать к церковно-административной ответственности, а при заражении людей и их последующей гибели - к церковному суду. В понедельник Екатеринбургская епархия лишила права вести проповеди и высказываться на публике схиигумена Сергия (Романова), который назвал пандемию мифом и проклял тех, кто закрывает храмы.

- На дне Черного моря обнаружен санитарный теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией. Гибель теплохода "Армения", вышедшего из Севастополя 6 ноября 1941 года, считается одной из крупнейших морских катастроф в истории: на его борту находились от шести до десяти тысяч человек.