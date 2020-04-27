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Российский ученый указал на необходимость изоляции переболевших коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые переболевшие коронавирусом COVID-19 до месяца продолжают выделять вирус, поэтому важно продолжать наблюдение за пациентами и помещать их после выздоровления в изоляцию, заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора (Петербург) Александр Семенов.

В интервью программе "Познер" он подтвердил свои слова, что "не все, а некоторые" переболевшие еще в течение месяца продолжают выделять вирус. Отвечая на вопрос, значит ли это, что такой человек опасен, Семенов сказал, что "потенциально - да".

"Понятно, что он менее опасен, чем тот, кто активно болеет, там все-таки количество вируса небольшое. Но возможно, это будет тот механизм, который поможет вирусу закрепиться в популяции и избежать того, что произошло с его предшественником - коронавирусом атипичной пневмонии (SARS), которая была в 2002-2003 году, она прокатилась по миру и исчезла", - сказал Семенов.

По его мнению, новый коронавирус, "скорее всего, останется". "Уж больно он оказался хитрый и многоцелевой, этот вирус. Поэтому, видимо, все-таки этот путь заражения играет какую-то роль, и поэтому все-таки обсервация (наблюдение - ИФ) и изоляция пациентов даже выздоровевших должна продолжаться какое-то время, пока они не перестанут выделять вирус", - сказал эксперт.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Александр Семенов Роспотребнадзор коронавирус

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