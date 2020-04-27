Российский ученый указал на необходимость изоляции переболевших коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые переболевшие коронавирусом COVID-19 до месяца продолжают выделять вирус, поэтому важно продолжать наблюдение за пациентами и помещать их после выздоровления в изоляцию, заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора (Петербург) Александр Семенов.

В интервью программе "Познер" он подтвердил свои слова, что "не все, а некоторые" переболевшие еще в течение месяца продолжают выделять вирус. Отвечая на вопрос, значит ли это, что такой человек опасен, Семенов сказал, что "потенциально - да".

"Понятно, что он менее опасен, чем тот, кто активно болеет, там все-таки количество вируса небольшое. Но возможно, это будет тот механизм, который поможет вирусу закрепиться в популяции и избежать того, что произошло с его предшественником - коронавирусом атипичной пневмонии (SARS), которая была в 2002-2003 году, она прокатилась по миру и исчезла", - сказал Семенов.

По его мнению, новый коронавирус, "скорее всего, останется". "Уж больно он оказался хитрый и многоцелевой, этот вирус. Поэтому, видимо, все-таки этот путь заражения играет какую-то роль, и поэтому все-таки обсервация (наблюдение - ИФ) и изоляция пациентов даже выздоровевших должна продолжаться какое-то время, пока они не перестанут выделять вирус", - сказал эксперт.