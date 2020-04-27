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После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда пенсионер сел за руль машины..

Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Раннее сообщалось, что в легковом автомобиле взорвалась ручная граната, в результате пострадал один человек.

Волгоград

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