В Волгограде взорвался легковой автомобиль
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник в Дзержинском районе Волгограда, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительной информации, взорвалась ручная граната в припаркованном на улице легковом автомобиле. Один человек пострадал", - сказал источник.
По данным другого источника, владелец машины погиб. Машина посечена осколками.
На месте инцидента работают взрывотехники и представители областного управления Следственного комитета России.