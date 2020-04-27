Режим самоизоляции в Подмосковье продлят на майские праздники

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На майских праздниках в Подмосковье продолжит действовать режим повышенной готовности, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ситуация в области по-прежнему сложная, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев.

"Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - сказал Воробьев в видеообращении в своем инстаграме.