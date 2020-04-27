В Кремле спрогнозировали выход РФ на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - К середине мая Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, в июне станет легче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация вернется в нормально русло "через пару месяцев". "Мне кажется, что вс это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", - сказал Песков в интервью изданию "АиФ".

Он отметил, что тяготы нынешней ситуации быстро забудутся. "Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни", - сказал пресс-секретарь.

Это тоже будет непростой период, добавил он. "Государству нужно будет помогать гражданам - и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", - считает Песков.

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 26 апреля, в России за сутки был выявлен 6361 случай заражения новой инфекцией (+8,5%) в 83 регионах. У 45,9% новых пациентов с коронавирусом не выявили клинических проявлений болезни. Общее число случаев заболевания достигло 80 949.