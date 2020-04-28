Суд арестовал недвижимость экс-директора петербургского "Метростроя" на 1,8 млрд руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге арестовано имущество экс-директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяются три эпизода растраты на сумму 331 млн рублей: при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в объединённой пресс-службе городских судов, такое решение принял Дзержинский районный суд Петербурга. Собеседник агентства не уточнил, какое именно имущество Александрова попало под арест и в каком количестве.

Между тем издание 47news ранее опубликовало фотографии объявлений, появившихся на десятках объектах петербургской недвижимости. В уведомлениях указано, что имущество является собственностью бывшего главы "Метростроя" и арестовано в рамках следствия.

По данным журналистов, общая стоимость арестованной недвижимости Александрова составляет 1,8 млрд рублей. Большей частью это квартиры и помещения в центре северной столицы.

Суть обвинений

В производстве регионального ФСБ находятся два уголовных дела о растрате, фигурантом которых является Александров.

Первое дело связано с хищениями при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров договорился с главой ООО "БТР" Анатолием Болотовым и директором управления производственно-технологической комплектации (УПТК; филиал ОАО "Метрострой") Олегом Кузьменко о заключении фиктивного договора поставки щебня в рамках госконтракта. Фиктивный договор Александров заключил и при поставке кабелей для электромонтажных работ. Ущерб от действий экс-чиновника и его сообщников, по оценке ФСБ, составил не менее 178 млн рублей по первому эпизоду и 153 млн рублей - во второму.

Другое уголовное дело в отношении Александрова связано со строительством бизнес-центра на Левашовском проспекте. Следствие полагает, что фигурант обеспечил подписание от лица УПТК (филиал ОАО "Метрострой") договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях. Согласно документам, совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере около 730 млн рублей перешёл к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%.

"Метрострой" таким образом потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе.

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" был арестован. Бизнесмену Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. А директор УПТК Кузьменко остался в СИЗО.