Суд арестовал экс-директора петербургского "Метростроя"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.

Как сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов города, Александров отправится в СИЗО как минимум до 9 мая.

Экс-директора уже арестовывали в декабре, но в конце января ему изменили меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, Александров обеспечил подписание от лица управления производственно-технологической комплектации (УПТК) (филиал ОАО "Метрострой") договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях. Согласно документам, совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере около 730 млн рублей перешёл к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70 %.

"Метрострой" таким образом потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", в том числе спортивного клуба. Разницу в 30 % от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе, следует из сообщения.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 10 марта, Александрова задержали 3 апреля. В тот же день ему предъявили обвинение в присвоении в особо крупном размере.

Это уже третий эпизод растраты, который вменяется экс-директору петербургского "Метростроя".

Так, в декабре 2019 года Александров вместе с главой главе ООО "БТР" Анатолием Болотовым и директором УПТК Олегом Кузьменко были арестованы в рамках дела о присвоении при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн рублей.

В феврале экс-главе петербургского "Метростроя" вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.

В минувшую пятницу Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру со стражи на запрет определенных действий. Кузьменко остался в СИЗО. Александров же находился под домашним арестом.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.