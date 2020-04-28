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Вахтовики Чаяндинского месторождения устроили митинг из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили несанкционированный митинг и жалуются на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса.

Работники подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок, а также грозятся обратиться с жалобами к президенту страны. Мужчины обеспокоены, что в поселке нет изоляции и что любой может заразиться.

Кроме того, в соцсетях распространяется открытое обращение строителей "Газартстроя" (ООО "ГАС", дочерняя компания "Стройтранснефтегаз"), которые работают на месторождении. В тексте указано, что "люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет".

"Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей", - говорится в письме.

На утреннем брифинге глава Якутии Айсен Николаев сказал, что у 10,5 тыс. человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы - результаты еще ожидаются.

"Те предварительные данные, которые поступают к нам от структур "Газпрома", говорят о том, что количество больных на месторождении значительное. По нашему требованию "Газпром" должен принять новые решения в части разворачивания медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей, так как ряд подрядных организаций, закончивших работу, не могут выехать, потому что разделение на больных и не больных не завершено", - сказал Николаев.

В пресс-службе правительства Якутии журналистам уточнили, что ситуация на Чаяндинском месторождении находится под контролем властей.

"В настоящее время на месте развернуты мобильные лечебные учреждения, проводится вывоз персонала в Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть больных получает лечение в больницах Ленска и Якутска", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием АО "Стройтранснефтегаз" - материнской компании "Газартстроя".

25 зараженных коронавирусом находятся на территории Чаяндинского месторождения (Якутия) и в стационарах Ямало-Ненецкого АО. На территории месторождения введен карантин.

Въезд и выезд граждан за пределы карантинной зоны запрещен, кроме передвижения для обеспечения непрерывности производства. Запрещено транспортное движение, кроме транспорта, обеспечивающего технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, транспорта правоохранительных органов и медиков.

Якутия Чаяндинское месторождение Газпром коронавирус

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