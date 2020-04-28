На Приобском месторождении выявлены новые случая заражения коронавирусом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, 28 из них - на Приобском месторождении, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

На Приобском месторождении случаи заражения выявлены в зоне деятельности ООО "РН-Юганскнефтегаз" ("дочка" "Роснефти"). Кроме того, предварительно положительные результаты на коронавирус были получены у нескольких сотрудников "Газпромнефть-Хантос" (структура "Газпром нефти"), которая ведет нефтедобычу на Южно-Приобском месторождении.

В пресс-службе "РН-Юганскнефтегаза" ранее говорили, что на объектах месторождения производится круглосуточный медосмотр работников и дезинфекция зданий и объектов. Все производственные процессы на объектах "РН-Юганскнефтегаза" ведутся в штатном режиме.

В "Газпромнефть-Хантос" сообщали, что компания проводила превентивное тестирование персонала и работников подрядных организаций на COVID-19, проводит комплекс мер противодействия распространению коронавируса. На месторождениях реализованы карантинные ограничения для изоляции лиц с возможным заражением, установлены санитарно-эпидемиологические посты, организована работа дополнительных медпунктов.