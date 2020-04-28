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Роспотребнадзор признал безопасной систему "Антисон", раскритикованную водителями автобусов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтвердил безопасность системы "Антисон", которая проверяет усталость водителей наземного городского транспорта, сообщает "Мосгортранс" во вторник.

"По результатам проверки специалисты установили, что система полностью соответствует требованиям санитарного законодательства", - отметили в пресс-службе. Как отмечается, решение об использовании системы контроля принято для повышения безопасности и улучшения качества перевозок пассажиров.

Как отмечается, сегодня система стабильно работает на 6,5 тыс. транспортных средств ГУП "Мосгортранс".

"К примеру, уровень интенсивности теплового облучения на рабочем месте водителя - ниже допустимых значений на 70-90%. Система использует технологии компьютерного зрения, а точнее, алгоритмы многослойных нейронных сетей для анализа состояния водителя - похожим образом работают системы распознавания лиц", - сообщили в ведомстве.

"Камера, установленная в кабине, сканирует лицо водителя и определяет характерные паттерны поведения, сигнализирующие о состоянии усталости, а также другие признаки, по которым можно судить о повышенном риске потери внимания", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в "Мосгортрансе", если водитель пренебрег культурой вождения или потерял бдительность, в кабине раздастся звуковой сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Диспетчеры проверят инцидент в режиме онлайн. По итогам проверки водителя могут снять с маршрута или направить на дополнительное медицинское обследование, заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, водители "Мосгортранса" с января 2020 года стали жаловаться в соцсетях на неприятные ощущения, резь в глазах и ухудшение зрения из-за системы безопасности "Антисон" со включенной инфракрасной подсветкой. По словам водителей, система "Антисон" постоянно включена. Водитель не может от нее спрятаться, излучения он не видит, но у него "сохнут" глаза, ухудшается зрение, появляется резь.

"Мосгортранс" начал устанавливать "Антисон" в кабинах водителей с 2018 года. Сначала на пилотный проект в 36 автобусах компания потратила 9,2 млн рублей. Планируется оснастить системой "Антисон" весь парк ГУП – это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

В систему входит видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели, которая по движениям 10 лицевых точек у водителя, морганию или зеванию отслеживает, не заснул ли он. Если водитель отвернулся больше чем на пять секунд или закрыл глаза более чем на две секунды, система дает предупредительный звук и включает световой индикатор.

Роспотребнадзор Мосгортранс

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