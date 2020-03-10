Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Водители "Мосгортранса" с января 2020 года начали жаловаться в соцсетях на неприятные ощущения, резь в глазах и ухудшение зрения из-за системы безопасности "Антисон" со включенной инфракрасной подсветкой, пишет "Коммерсантъ". В "Мосгортрансе" отрицают опасность системы.
По словам водителей, система "Антисон" постоянно включена, водитель не может от нее спрятаться, излучения он не видит, но у него "сохнут" глаза, ухудшается зрение, появляется резь. Об этом говорится в петиции с требованием убрать эту систему и улучшить условия работы в "Мосгортрансе".
Что за система? Кто это такой ваш Антисон?— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) March 9, 2020
Контролирует работу водителей (нейросети и всё это).
Вот живой пример.
Водитель: *засыпает*
Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал)
Водитель: ого, работает! pic.twitter.com/8C7OOGqcBn
Проработавшая больше шести лет водителем троллейбуса и автобуса Алевтина Кондратьева заявила изданию, что после четырех дней с работающим "Антисном" начала испытывать головокружение, тошноту и резь в глазах, а в больнице ей диагностировали "синдром сухого глаза". По ее словам, половина других водителей, с которыми она общалась, жаловались на те же проблемы. В руководстве компании ее жалобы назвали "самовнушением". Кондратьева в феврале решила уволиться на фоне ситуации.
По заказу водителей "Мосгортранса" АНО "Бюро научных экспертиз" проверило "Антисон", пишет газета. Эксперты выяснили, что в системе интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 Вт/кв. м против максимального 0,05 Вт/кв. м по СанПиНу 1996 года).
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился в Роспотребнадзор и попросил экстренно проверить "Антисон". В его письме в ведомство говорится, что два водителя получили ожог сетчатки глаза. Управление Роспотребнадзора по Москве получило его заявление.
Для вашей безопасности. Антисон.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) March 9, 2020
Р А Б О Т А Е Т pic.twitter.com/Pf2usdyULY
В филиалах "Мосгортранса" руководители начали проводить разъяснительные встречи с водителями, пишет издание. На видеозаписи с одного из собраний менеджер объяснял, что прибор излучает в сто раз меньше, чем телевизор, хотя на телевизор никто не жалуется.
"Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах", - сообщила пресс-служба ГУПа в твиттере и выложила копии соответствующих документов. Там также опубликовали два ролика с примерами работы системы, которая будит водителей, когда они начинают засыпать за рулем. "Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой", - утверждают в пресс-службе.
"Мосгортранс" начал устанавливать "Антисон" в кабинах водителей с 2018 года. Сначала на пилотный проект в 36 автобусах компания потратила 9,2 млн рублей. В ноябре 2019 года "Мосгортранс" заключил контракт на 1,74 млрд рублей с ООО "КСОР", которое обязалось закупить и установить систему на 8400 автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Разработчик системы - "Октоинформ Рус".
В систему входит видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели, которая по движениям 10 лицевых точек у водителя, морганию или зеванию отслеживает, не заснул ли он. Если водитель отвернулся больше чем на пять секунд или закрыл глаза более чем на две секунды, система дает предупредительный звук и включает световой индикатор. В октябре 2019 года КСОР договорилась об установке таких же систем в московском метро на 337,5 млн рублей.
Связаться с представителями КСОР или "Октоинформа Рус" изданию не удалось. В "Мосгортрансе" заявили, что система установлена уже на 5600 единицах транспорта и что она повышает безопасность поездок. Жалобы водителей на недомогания там назвали единичными.
Мы опровергаем вред от использования системы "Антисон". Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) March 9, 2020
Документы вот.
Дальше тред. pic.twitter.com/XEfTSCaJDD