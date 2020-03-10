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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Водители "Мосгортранса" с января 2020 года начали жаловаться в соцсетях на неприятные ощущения, резь в глазах и ухудшение зрения из-за системы безопасности "Антисон" со включенной инфракрасной подсветкой, пишет "Коммерсантъ". В "Мосгортрансе" отрицают опасность системы.

По словам водителей, система "Антисон" постоянно включена, водитель не может от нее спрятаться, излучения он не видит, но у него "сохнут" глаза, ухудшается зрение, появляется резь. Об этом говорится в петиции с требованием убрать эту систему и улучшить условия работы в "Мосгортрансе".

Проработавшая больше шести лет водителем троллейбуса и автобуса Алевтина Кондратьева заявила изданию, что после четырех дней с работающим "Антисном" начала испытывать головокружение, тошноту и резь в глазах, а в больнице ей диагностировали "синдром сухого глаза". По ее словам, половина других водителей, с которыми она общалась, жаловались на те же проблемы. В руководстве компании ее жалобы назвали "самовнушением". Кондратьева в феврале решила уволиться на фоне ситуации.

По заказу водителей "Мосгортранса" АНО "Бюро научных экспертиз" проверило "Антисон", пишет газета. Эксперты выяснили, что в системе интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 Вт/кв. м против максимального 0,05 Вт/кв. м по СанПиНу 1996 года).

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился в Роспотребнадзор и попросил экстренно проверить "Антисон". В его письме в ведомство говорится, что два водителя получили ожог сетчатки глаза. Управление Роспотребнадзора по Москве получило его заявление.

В филиалах "Мосгортранса" руководители начали проводить разъяснительные встречи с водителями, пишет издание. На видеозаписи с одного из собраний менеджер объяснял, что прибор излучает в сто раз меньше, чем телевизор, хотя на телевизор никто не жалуется.

"Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах", - сообщила пресс-служба ГУПа в твиттере и выложила копии соответствующих документов. Там также опубликовали два ролика с примерами работы системы, которая будит водителей, когда они начинают засыпать за рулем. "Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой", - утверждают в пресс-службе.

"Мосгортранс" начал устанавливать "Антисон" в кабинах водителей с 2018 года. Сначала на пилотный проект в 36 автобусах компания потратила 9,2 млн рублей. В ноябре 2019 года "Мосгортранс" заключил контракт на 1,74 млрд рублей с ООО "КСОР", которое обязалось закупить и установить систему на 8400 автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Разработчик системы - "Октоинформ Рус".

В систему входит видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели, которая по движениям 10 лицевых точек у водителя, морганию или зеванию отслеживает, не заснул ли он. Если водитель отвернулся больше чем на пять секунд или закрыл глаза более чем на две секунды, система дает предупредительный звук и включает световой индикатор. В октябре 2019 года КСОР договорилась об установке таких же систем в московском метро на 337,5 млн рублей.

Связаться с представителями КСОР или "Октоинформа Рус" изданию не удалось. В "Мосгортрансе" заявили, что система установлена уже на 5600 единицах транспорта и что она повышает безопасность поездок. Жалобы водителей на недомогания там назвали единичными.

Москва Мосгортранс Антисон КСОР Октоинформ Рус Вячеслав Лысаков Роспотребнадзор

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