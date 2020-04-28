Прокуратура начала проверку соблюдения на Чаянде прав вахтовиков, устроивших митинг

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Газпром добыча Ноябрьск" в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении прокуратуры Якутии.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "при наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования".

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили несанкционированный митинг и жалуются на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса.

Работники подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок, а также грозятся обратиться с жалобами к президенту страны. Рабочие обеспокоены тем, что в поселке нет изоляции и что любой может заразиться.

Кроме того, в соцсетях распространяется открытое обращение строителей "Газартстроя" (ООО "ГАС", дочерняя компания "Стройтранснефтегаз"), которые работают на месторождении. В тексте указано, что "люди, не зная результатов (анализов - ИФ), не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет".

На брифинге во вторник глава Якутии Айсен Николаев сказал, что у 10,5 тыс. человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы, результаты еще ожидаются.

"Те предварительные данные, которые поступают к нам от структур "Газпрома", говорят о том, что количество больных на месторождении значительное. По нашему требованию "Газпром" должен принять новые решения в части разворачивания медицинских сил на самом месторождении, (а также - ИФ) по вывозу людей, так как ряд подрядных организаций, закончивших работу, не могут выехать, потому что разделение на больных и не больных не завершено", - сказал Николаев.

По данным правительства региона, 25 зараженных коронавирусом находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах Ямало-Ненецкого АО. На территории месторождения введен карантин. Въезд и выезд граждан за пределы карантинной зоны запрещен, кроме передвижения для обеспечения непрерывности производства. Запрещено транспортное движение, кроме транспорта, обеспечивающего технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, транспорта правоохранительных органов и медиков.