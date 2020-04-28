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Вспышка коронавируса на Чаянде не распространилась на газопровод "Сила Сибири"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии не коснулась рабочих смежного подразделения "Газпрома", обслуживающего газопровод "Сила Сибири", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Томск".

Обслуживанием "Силы Сибири" от узла подключения магистрального газопровода к Чаяндинскому НГКМ занимается Ленское ЛПУ МГ (линейное производственное управление магистральных газопроводов). Сейчас заболевших среди сотрудников управления нет, в обсерватор никого из них не помещали.

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По словам представителя компании, большая часть сотрудников работает дистанционно и находится на самоизоляции до 30 апреля. "На месте производства работ трудится только сменный персонал и сотрудники, от которых зависит безопасная и бесперебойная работа газопровода", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что на объектах три раза в день проводится дезинфекция помещений, а также соблюдаются другие меры санитарной безопасности. Для организации подсобных помещений здания обсерватора - скорой медицинской помощи - Ленским ЛПУ МГ оказана помощь по закупке оборудования и материалов.

Чаяндинское НГКМ находится на юго-западе Якутии и является ресурсной базой для "Силы Сибири", по которой газ с 2019 года поставляется в Китай. Ленское ЛПУ МГ обслуживает газопровод от узла подключения МГ к Чаяндинскому НГКМ.

"Газпром трансгаз Томск" эксплуатирует около 12 тыс. км газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке, включая введенный в 2019 году трубопровод "Сила Сибири" для поставок газа в КНР.

Ранее прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовиков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Газпром добыча Ноябрьск" в условиях распространения коронавируса.

Газпром Сила Сибири Якутия Чаяндинское месторождение

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