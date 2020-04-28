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Глава "Аэрофлота" сообщил о коронавирусе у одного из своих заместителей

Одна сотрудница "Аэрофлота" умерла от COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщил о положительном тесте на коронавирус у одного из своих заместителей.

"Вот у меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус - значит, находится дома", - сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". О ком идет речь, он не уточнил. Всего у Савельева восемь заместителей.

Пандемия коронавируса

Он отметил, что в компании стараются соблюдать "максимум условий, чтобы не распространять вирус и пытаться избежать всевозможного заражения".

"Мы разделились на две команды. Те, кто находится в Мелькисарово, "Шереметьево" - они не приезжают на Арбат. Те, кто находится на Арбате, мы не ездим в Мелькисарово, чтобы не делать контакты. В основном, работаем на видео-конференц-связи между собой. Ну, документы - естественно, они существуют в каком-то виде, мы их подписываем", - сказал глава "Аэрофлота".

Тем не менее, по его словам, она из сотрудниц компании умерла от коронавируса.

"У нас сейчас 17 человек, кто реально находится на излечении, с положительным тестом. Семь человек выздоровели у нас. К, сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у нее была пневмония, ее не спасли", - сказал Савельев.

Если брать только кабинные экипажи - всего в "Аэрофлоте" работают 8600 бортпроводников и 2700 пилотов - среди них было всего несколько человек, заболевших вирусом, отметил топ-менеджер.

"Было пять стюардесс, из которых четыре выписаны, одна осталась на домашнем лечении. Из пилотов у нас заболел только один человек, и то он не на работе заболел, он прилетел из отпуска, из Таиланда, и он находится так же на домашнем излечении", - сообщил Савельев.

"В целом в группе компаний "Аэрофлот" ("Россия", "Победа", "Аврора" и "Аэрофлот" - ИФ) - у нас 35 тыс. человек только авиационная составляющая. И заболевших, если мы посмотрим, очень небольшой процент на всех нас. Поэтому я думаю, что вирус, конечно, опасен, и то, что делает сегодня государство, я думаю, это все оправдано, но надо уже думать о будущем, надо думать, как мы будем восстанавливаться", - заключил Савельев.

Аэрофлот Виталий Савельев

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