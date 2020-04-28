Российские ученые создали тест-полоски для проверки на COVID-19 за 15 минут

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские ученые из федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук (РАН) разработали прототип экспресс-теста на определение COVID-19 и наличие иммунитета к нему, производство может быть запущено в ближайший месяц.

"Создаваемые наборы представляют собой иммунохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке человека. Данные тесты позволяют раздельно выявить антитела IgM и IgG - наличие IgM свидетельствует об активной фазе заболевания, а IgG у человека без симптомов может свидетельствовать о том, что он уже переболел и обладает иммунитетом", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Тесты дают результат в течение 10-15 минут - в виде окрашенных линий на тест-полоске. Их можно использовать во внелабораторных условиях без привлечения медперсонала.

Сейчас готов прототип теста и проведена апробация опытных образцов на сыворотках больных. Первые результаты говорят, что прототип работает.

"В ближайший месяц после подтверждения аналитических характеристик тест-системы планируется проведение расширенных испытаний для регистрации в Росздравнадзоре, а также запуск серийного производства. Имеющаяся в ФИЦ Биотехнологии РАН инфраструктура позволит выпускать до 100 тыс. тестов в месяц", - говорится в сообщении.

Разработка ведется при участии ведущих российских научно-исследовательских центров, включая НМИЦ Гематологии Минздрава России, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, уточняют в пресс-службе. Поддержку ученым оказывают Минпромторг и Минобрнауки.