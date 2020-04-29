Роспотребнадзор пока не будет массово тестировать население на антитела к COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест-системы для определения антител к новому коронавирусу сейчас широко использовать для всех граждан не планируется.

В эфире телеканала "Россия-24" глава службы пояснила, что, прежде всего, такие тест-системы нацелены на проверку медработников. Попова напомнила, что речь идет о тест-системах, которые способны проводить анализ только в лабораторных условиях со специальным оборудованием.

Она добавила, что у медработников большая профессиональная нагрузка, они обязаны общаться с инфицированными пациентами и они не могут самоизолироваться. Поэтому, пояснила она, первые тесты прошли врачи в московских больницах, которые непосредственно работают с COVID-19.

"Для них это принципиально важно: есть иммунитет или нет иммунитета. Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными", - сказала Попова.

Также "на передовой" находятся сотрудники лабораторий, и их тоже будут тестировать, сообщила она. Пока случаев заражения COVID-19 из-за лабораторной диагностики среди них нет. Попова заверила, что ученые, работающие в лабораториях с опасным материалом хорошо подготовлены и защищены, но их тоже будут тестировать на иммунитет.

Популяционное широкое исследование иммунитета тоже необходимо, чтобы выработать профилактические меры, но это, по словам Поповой, будет сделано не сейчас.

28 апреля глава Роспотребнадзора сообщала, что, согласно уже проведенным исследованиям, каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом.