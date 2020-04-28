Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Суд оштрафовал директора Росгосцирка за нарушение режима самоизоляции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Туле оштрафовал на 500 рублей местного жителя за нарушение режима самоизоляции, сообщила пресс-служба областного управления судебного департамента.

По данным тульских СМИ, штраф был выписан директору Росгосцирка Владимиру Шемякину. У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Как отмечает судебный департамент, 15 марта Шемякин вернулся из Латвии, но в нарушение постановления главного государственного санитарного врача о двухнедельной домашней изоляции со дня прибытия в Россию не находился по адресу регистрации.

Росгосцирк Тула

Новости

Темп прироста числа заболевших коронавирусом за месяц снизился в 3,5 раза

Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 "вышли на верхнюю планку"

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

Госпитализирован настоятель Елоховского собора, заменивший умершего предшественника

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Жителям Москвы и Петербурга пообещали салют на 9 мая

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');