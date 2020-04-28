Суд оштрафовал директора Росгосцирка за нарушение режима самоизоляции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Туле оштрафовал на 500 рублей местного жителя за нарушение режима самоизоляции, сообщила пресс-служба областного управления судебного департамента.

По данным тульских СМИ, штраф был выписан директору Росгосцирка Владимиру Шемякину. У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Как отмечает судебный департамент, 15 марта Шемякин вернулся из Латвии, но в нарушение постановления главного государственного санитарного врача о двухнедельной домашней изоляции со дня прибытия в Россию не находился по адресу регистрации.