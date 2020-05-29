Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе в лесу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Автозаводский районный суд оштрафовал на три тыс. рублей 26-летнего жителя города за нарушение самоизоляции. Суд установил, что 26 апреля он участвовал в массовом сборе по случаю Красной горки в Стригинском бору, сообщила объединенная пресс-служба судов Нижегородской области.

В соцсетях в конце апреля появилась видеозапись мероприятия, на которой десятки взрослых и детей в народных костюмах водили хороводы в Стригинском бору.

В суд нижегородец не явился, вину свою не признал и подписывать административный протокол отказался.

Суд привлек его к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).