Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Путин поручил разработать масштабный план восстановления бизнеса после эпидемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать разработку масштабного плана нормализации деловой жизни.

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая, уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы", - сказал Путин во вторник на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - заявил президент.

По его словам, нужно развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений.

Кроме того, Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Ранее был введен комплекс мер поддержки бизнеса и граждан. В частности, министерства составляют списки системообразующих предприятий по отраслям, а малому и среднему бизнесу будут напрямую предоставлять финансовую помощь для выплаты зарплат. Режим нерабочих дней в России, который продлен до 11 мая, действует при сохранении заработных плат.

Владимир Путин

Новости

Президент РФ анонсировал авиапарад в России на 9 мая

Путин назвал грядущие майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом

Путин назвал грядущие майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом

Темп прироста числа заболевших коронавирусом в России снизился в 3,5 раза

Темп прироста числа заболевших коронавирусом в России снизился в 3,5 раза

Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 "вышли на верхнюю планку"

Пандемия коронавируса

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Суд оштрафовал директора Росгосцирка за нарушение режима самоизоляции

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

Госпитализирован настоятель Елоховского собора, заменивший умершего предшественника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');