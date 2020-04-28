Путин поручил разработать масштабный план восстановления бизнеса после эпидемии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать разработку масштабного плана нормализации деловой жизни.

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая, уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы", - сказал Путин во вторник на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - заявил президент.

По его словам, нужно развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений.

Кроме того, Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Ранее был введен комплекс мер поддержки бизнеса и граждан. В частности, министерства составляют списки системообразующих предприятий по отраслям, а малому и среднему бизнесу будут напрямую предоставлять финансовую помощь для выплаты зарплат. Режим нерабочих дней в России, который продлен до 11 мая, действует при сохранении заработных плат.