РФПИ с тремя фондами создаст платформу для инвестирования в пострадавшие компании

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - РФПИ вместе с тремя инвестфондами создает совместную платформу для инвестирования в перспективные российские компании, испытывающие воздействие неблагоприятной конъюнктуры на фоне эпидемии коронавируса.

"Объем платформы составит порядка $200 млн. Сейчас ведется проработка и приоритизация списка потенциальных инвестиций", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении фонда.

РФПИ не раскрыл своих партнеров по этой платформе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили "Интерфаксу", что это три частных фонда, которые ранее уже выступали партнерами по ряду проектов - Baring Vostok, Almaz Capital Partners Александра Галицкого и RTP Global Леонида Богуславского. В РФПИ это не комментируют.

В RTP Global "Интерфаксу" подтвердили участие в партнерстве.