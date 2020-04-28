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Мурманский губернатор попросил Путина о мобильном госпитале для Белокаменки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение развернуть второй мобильный госпиталь вблизи Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область).

"Мы с МЧС России отработали возможность развертывания дополнительного мобильного инфекционного госпиталя - современной новой конструкции около Белокаменки. Сейчас госпиталь, который есть, работает как диагностический центр. Под инфекцию нужны новые возможности", - сказал Чибис.

Глава Мурманской области добавил, что темпы заболеваемости в Белокаменке, где зарегистрированы 867 зараженных, снизились, но "мы должны быть готовы к тяжелому сценарию". "Мы за две недели сможем дополнительную инфекционную мощность развернуть недалеко, что важно, от стройплощадки", - сказал Чибис. Он отметил, что очаг заболевания локализован.

По его словам, действующий мобильный госпиталь МЧС вблизи Белокаменки имеет компьютерный томограф, который "позволяет нам выявлять пневмонию у тех, у кого появляются симптомы, и уже госпитализировать пациентов с рисками тяжелого течения болезни".

Всего на территории Мурманской области 1056 случаев коронавируса. Таким образом, на Белокаменку приходится 82% заболевших в регионе.

Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила "Велесстрою" для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.

Как сообщалось, в вахтовом городке ООО "Велесстрой" в Белокаменке произошла вспышка коронавируса. Всего на объекте было задействовано 4,6 тыс. рабочих "Велесстроя". 24 апреля "Велесстрой" сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

23 апреля Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован, в результате карантинных мер промплощадка изолирована. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь в пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников "Велесстроя".

В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

В оперштабе Мурманской области отмечали, что среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.

Мурманская область Андрей Чибис

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