"Велесстрой" возобновил работу на стройке в Белокаменке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рабочие "Велесстроя", одного из подрядчиков Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка вернулись на стройку после недельного перерыва из-зa вспышки коронавируса в вахтовом городке.

Строительство на этой площадке возобновилось, заявил глава службы охраны труда компании Евгений Шевченко через телеграм-канал.

В пресс-службе "Велесстроя", сейчас в вахтовом городке находятся 3799 человек, в том числе врачи. Госпитализированы 82 человека, еще трое сотрудников временно находятся в диагностическом госпитале МЧС", - сообщает компания.

Компания 21 апреля объявила, что частично приостановит работы на своей промплощадке в Белокаменке, чтобы снизить риски заражения, а в вахтовом городе проведет полную дезинфекцию.

На вечер 29 апреля в Белокаменке было зафиксировано всего 1002 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 8,7%. Сообщалось, что в городке "Велесстроя" за сутки выявили еще 80 зараженных. На всей территории Мурманской области к вечеру среды было 1227 случаев коронавируса.

Губернатор региона Андрей Чибис в телеэфире заявил, что смягчать карантинные меры в Мурманской области начнут только, когда очаг в Белокаменке будет локализован и там прекратится прирост заражений.

Вторым очагом заражения он назвал Кировск и Апатиты, где сосредоточены горнопромышленные предприятия. Вирус туда попал по вине человека, который вернулся из зарубежной поездки, но нарушил требования самоизоляции. По словам губернатора, этот очаг быстро локализовали, всего там 119 заражений.

"Учитывая большое количество инфицированных именно бессимптомных, с одной стороны, это риск, что мы их не видим с точки зрения распространения вируса, с другой, это позволяет наблюдать легкое течение болезни", - сказал Чибис.

Ранее главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева поручила "Велесстрою" для разобщения рабочих построить три новых общежития в срок до 30 апреля, 10 мая и 15 мая соответственно.

Всего на площадке "НОВАТЭКа" работало 4600 рабочих "Велесстроя". На всей стройке работают больше 20 подрядчиков и около 11 000 человек.