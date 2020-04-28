В Думе подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская подготовила к внесению в Госдуму законопроект, запрещающий публичное приравнивание действий СССР к действиям нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

"Запрещаются публичные высказывания, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран Оси в период Второй мировой войны", - сказала Ямпольская онлайн-конференции во вторник.

Соответствующую поправку депутат предлагает внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов". По ее мнению, некоторые отечественные и западные эксперты в своих высказываниях приравнивают СССР к режиму Третьего рейха.

"Мы довольно часто слышим и от наших различных альтернативно одаренных экспертов, а особенно от западных экспертов, что это было одно и то же, два тоталитарных режима воевали между собой", - сказала Ямпольская.

Она уточнила, что озвученная формулировка не является окончательной и находится в процессе доработки при участии военных историков, чтобы "оставить пространство для серьезной исторической дискуссии".

В декабре 2019 президент РФ назвал безосновательной и беспардонной ложью выводы резолюции Европарламента (принята в сентябре того же года), в которой ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР как странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну.

По его словам, резолюция Европарламента "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров и Советский Союз". "Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года", - отметил Владимир Путин.