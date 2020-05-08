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В Литве предложили объявить День агрессии СССР против Европы

В Европе нет места празднованию Дня победы, считают литовские консерваторы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат в стране - объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.

Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.

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"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", - сказал BNS Касчюнас.

"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить в него свой национальный праздник, он должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", - сказал член сейма.

Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы, народов мира и общественности России на создаваемое Москвой "противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР" и победе во Второй мировой войне.

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Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую Кремлем кампанию реабилитации Пакта Молотова-Риббентропа, считают авторы инициативы. "Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", - говорится в пояснительном письме к проекту закона.

23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран, считают в этих республиках.

Литва

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