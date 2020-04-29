Выздоровевшему от коронавируса жителю Тюмени сделали экстренную операцию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хирурги тюменской областной клинической больницы (ОКБ) N2 успешно прооперировали пациента, перенесшего COVID-19, сообщает в среду региональный департамент здравоохранения.

По данным ведомства, выздоровевшему от COVID-19 тюменцу из-за воспаления желчного пузыря потребовалась экстренная операция. Департамент подчеркивает, что во время лечения от коронавируса мужчина длительное время находился на аппарате ИВЛ.

"Несмотря на отрицательные результаты тестов на коронавирус, хирургическое вмешательство проводилось в изолированной операционной. Все медики были одеты в защитные костюмы-комбинезоны. Их лица защищали специальные маски", - отмечается в сообщении.

Операцию по удалению желчного пузыря пациент перенес хорошо, его состояние врачи оценивают как стабильное; тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.

По данным на утро 29 апреля, в регионе зарегистрировано 404 случая коронавирусной инфекции, 88 пациентов выздоровели, трое скончались.

С 3 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Местные власти пока не стали вводить пропускной режим для передвижения по области.