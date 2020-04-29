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ФСБ ликвидировала семь подпольных оружейных мастерских в нескольких регионах РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В ФСБ РФ сообщили, что вместе с МВД пресекли деятельность подпольных "оружейников", занимающихся восстановлением боевых свойств гражданского оружия и производством боеприпасов, закрыто семь мастерских.

Как заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в преступной деятельности участвовали жители Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, Коми и Мордовии, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы - "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы - "ППС", "ППШ", "Кедр", "VZ-67"; винтовки, карабины и ружья - "Мосина", "Mauser", "СКС", "ТОЗ", "Сайга", "Вепрь"; пистолеты и револьверы - "ПЯ", "ПСМ", "ПМ", "ТТ", "Walther", "Наган".

Также было конфисковано 17 килограмм взрывчатых веществ (порох, тротил), 550 взрывателей различных модификаций, свыше 5000 патронов и около 5000 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их изготовления, 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия (стволы, барабаны, ударно-спусковые механизмы), 16 приспособлений для бесшумной стрельбы.

"Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - заявили в ЦОС.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, добавили там. Когда была проведена операция и есть ли задержанные, в спецслужбе не уточнили.

ФСБ МВД

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