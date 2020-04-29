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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
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Песков посоветовал звонить в Сингапур по поводу прогнозов ученых этой страны относительно РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что назвать конкретные сроки завершения эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал исследование сингапурских ученых, пришедших к выводу, что вспышка коронавируса в России завершится в августе.

"Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур", - добавил пресс-секретарь президента.

Пандемия коронавируса

Ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна проанализировали имеющиеся данные по заболеванию COVID-19 и составили графики того, когда в разных странах может закончиться пандемия коронавируса. Графики доступны на официальном сайте, они регулярно обновляются и корректируются.

Согласно "российскому графику", пандемия на 100% завершится в РФ к 7 августа (ранее Университет называл дату около 20 июля). С вероятностью 97% пандемия завершится в РФ к 23 мая.

Авторы графиков подчеркивают, что они созданы исключительно в образовательных и исследовательских целях и могут содержать ошибки. Ученые подчеркивают, что моделирование может быть неточным, учитывая сложную и неоднородную ситуацию в каждой отдельной стране. Исследователи напоминают, что прогнозы по своей природе всегда не являются 100-процентной уверенностью в будущем.

Дмитрий Песков Россия коронавирус Сингапру

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