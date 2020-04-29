Миронов призвал власти регионов не штрафовать за отсутствие масок

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски в магазинах и транспорте, а вместо этого обеспечить доступность защитных средств.

Миронов, чьи слова приводит пресс-служба "Справедливой России", сказал, что взимание таких штрафов "превращается в отдельный побор для граждан и ставит их в заведомо невыполнимые условия".

"Все отлично знают, до каких высот во время эпидемии взлетели цены на медицинские маски, да и купить их часто негде. Такое впечатление, что кто-то, используя сложившуюся ситуацию, решил подзаработать и на отдельно взятых территориях лоббирует развитие нового рынка сбыта", - считает лидер эсеров.

В начале апреля Амурская область объявила о введении штрафов для граждан в размере от 1 до 30 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ношению масок. Требования по обязательному ношению масок введены в Липецкой области. Губернаторы Свердловской и Калужской областей также объявили о введении штрафов за неношение масок.