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Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах. Такие изменения он внес в свой указ о введении режима повышенной готовности.

Пандемия коронавируса

В пояснении к тексту документа в инстаграме губернатор объяснил, что вводит дополнительные ограничения, чтобы в разгар дачного сезона не допустить, чтобы грядущие праздники "обернулись всплеском заболеваемости".

По его словам, маски или респираторы обязаны надевать все, кто выходит на улицу.

"Во-вторых, если организации разрешено работать, все сотрудники должны получить справки от работодателя по шаблону, который я публикую дополнительно здесь", - добавил он.

Он также пообещал организовать мониторинг перемещения пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам, чтобы лучше понимать круг контактных лиц потенциально зараженных коронавирусом.

"Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт", - объяснил Куйвашев.

Он отметил, что пик заболеваемости еще не пройден, в регионе за неделю число зараженных выросло почти в три раза и ситуация "остается напряженной".

Также губернатор внес в указ распоряжение о бесплатной выдаче лекарств всем больным COVID-19 в больницах или поликлиниках.

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней по 11 мая. Он высказал мнение, что желающие имеют право поехать на дачу на предстоящие праздники, но призвал людей не собираться большими компаниями, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости.

Масочный режим уже решили ввести в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Екатеринбург Свердловская область Евгений Куйвашев коронавирус Владимир Путин

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