Доход от экономии на процентах во время льготного периода предложено временно освободить от НДФЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Экономия на процентах при предоставлении гражданам кредитных каникул не должна признаваться материальной выгодой и облагаться налогом, считают в комитете Госдумы по финансовому рынку, соответствующее письмо было направлено комитетом в Минфин.

В письме, с которым ознакомился "Интерфакс", напоминается, что 3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах для граждан, ИП и субъектов МСП, пострадавших от экономических проблем, вызванных коронавирусом.

"При этом следует отметить, что в силу статьи 212 Налогового кодекса РФ, экономия на процентах за пользование налогоплательщиком - физическим лицом заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, признается материальной выгодой и подлежит налогообложению", - говорится в письме.

В документе приводится пример закона о кредитных каникулах по ипотеке, после принятия которого в 2019 году были внесены поправки в НК в части освобождения граждан от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах. "Учитывая высокую социальную значимость мер, направленных на поддержку граждан в условиях распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции, прошу вас рассмотреть возможность о целесообразности внесения дополнений в НК в части освобождения субъектов, воспользовавшимися кредитными каникулами, от уплаты соответствующих налогов", - говорится в письме.

Исходя из действующей редакции Налогового кодекса РФ (ст. 224 п. 2), доходы заемщика, которые могут быть получены им в ходе предоставления кредитных каникул, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. Доходы могут быть получены в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке две трети от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту.