Две трети ипотечных кредитов в РФ соответствуют новым лимитам для кредитных каникул

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новым лимитам в рамках кредитных каникул соответствует 65,5% ипотечных кредитов в России, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов.

Старым лимитам соответствовало только 32,4% ипотечных кредитов, сообщило ранее НБКИ.

Правительство РФ приняло решение об увеличении суммы ипотечных кредитов, по которой заемщики могут рассчитывать на получение кредитных каникул. Так, для всех регионов лимит повышен с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ - до 3 млн рублей, для Москвы - до 4,5 млн рублей. Лимиты по автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам при этом не изменились.

ЦБ РФ посчитал, что решение об увеличении предельного размера ипотечного кредита позволило увеличить долю заемщиков, имеющих право обратиться за кредитными каникулами, с 49% до 75%.

"Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) полагает, что воспользоваться кредитными каникулами по новым лимитам потенциально смогут 73,2% ипотечных заемщиков (48,8% по старым лимитам).

По данным НБКИ, в подавляющем большинстве регионов РФ доля ипотечных заемщиков, подпадающих под новые условия кредитных каникул, превышает 50%. Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в республике Бурятия (89,8%), Забайкальском крае (86,9%), Еврейской АО (85,9%), а также в Амурской (85,1%) и Магаданской (82,0%) областях. При этом наименьшие доли заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в Ямало-Ненецком АО (29,9%), Ненецком АО (35,9%) и Ханты-Мансийском АО (36,3%). В Москве доля таких заемщиков составляет 64,9%, Московской области - 56,4%, Санкт-Петербурге - 67,9%.

ОКБ ранее сообщало, что новым лимитам в Москве соответствует 67,8% ипотечных кредитов (9,6% ранее), Московской области - 64% (17,3% ранее), Санкт-Петербурга - 70,2% (22,4% ранее).