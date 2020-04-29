В Петербурге возобновили плановые медосмотры, приостановленные из-за COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге возобновляются плановые медосмотры, приостановленные из-за пандемии COVID-19, сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

Как отмечается в сообщении, плановые профилактические медосмотры возобновились со вторника, 28 апреля. "Ранее из-за пандемии коронавируса был установлен запрет на их проведение", - напомнили в оперштабе.

Также в обычном режиме продолжится плановая вакцинация детей. Ранее петербургские эксперты по эпидемиологии и иммунопрофилактике заверяли, что угрозы здоровью при плановой вакцинации граждан с бессимптомным коронавирусом, не выявленным на момент прививки, нет.

Строгий противоэпидемический режим был введен в больницах Петербурга 17 марта. Во всех стационарах до особого распоряжения был ограничен допуск посетителей. Также была приостановлена плановая диспансеризация населения и профилактические медосмотры.