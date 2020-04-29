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Эксперты заверили в безопасности плановой вакцинации бессимптомных больных с COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты не видят угрозы здоровью при плановой вакцинации граждан с бессимптомным коронавирусом, не выявленным на момент прививки.

"Вакцинация - это защита, и думаю, что никаких других последствий, как если бы это была другая инфекция, быть не должно. Инфекций много и заранее угадать, чем человек болен (при проведении вакцинации - ИФ), нельзя. У него, например, может быть корь в инкубационном периоде", - сказала журналистам в среду главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Галина Чугунова.

Главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит также подтвердила, что для бессимптомных носителей коронавируса "никаких последствий от вакцинации нет". Харит подчеркнула, что для вакцинации, в том числе детей, не требуется справка об отсутствии COVID-19, но следует соблюдать ряд мер.

"У нас существует стандартный подход к иммунизации. В окружении ребенка все должны быть здоровы, если ребенок идет на вакцинацию. Он не должен сталкиваться с больными в поствакцинальный период хотя бы в течение пяти дней. Мы же не требуем обследования на какую-то другую инфекцию перед вакцинацией. Такого требования (справку об отсутствии COVID-19 - ИФ), конечно, никто не предъявляет", - отметила специалист.

Чугунова, в свою очередь, добавила, что перед прививкой врач проводит осмотр, измеряет температуру и, если находит человека здоровым и не видит необходимости в специальных лабораторных исследованиях, то дает допуск для вакцинации, тем самым неся ответственность за пациента.

Как сообщалось, в Петербурге в конце апреля после месячного перерыва возобновили плановую вакцинацию детей.

Роспотребнадзор Галина Чугунова Петербург Сусанна Харит коронавирус

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