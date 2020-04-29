Бизнесмен Константин Малофеев заболел коронавирусом

Константин Малофеев Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Известный бизнесмен Константин Малофеев сообщил о заражении коронавирусом.

"У меня нехарактерная симптоматика", - рассказал Малофеев в эфире телеканала "Царьград", добавив, что чувствует себя "неплохо для больного COVID-19".

Малофеев, по его словам, заболел неделю назад, все это время из симптомов у него были слабость и "боли в плечевом поясе, рядом с лёгкими".

Проведенный тест и компьютерная томография подтвердили подозрения насчет коронавируса. "Оказалось, он самый, родимый", - сказал Малофеев.

Отметив, что заболевание новой коронавирусной инфекцией может протекать без температуры, как в его случае, бизнесмен, в свое время бывший совладельцем "Ростелекома", призвал сограждан быть внимательными к здоровью и не стесняться заказывать тестирование для дальнейшего правильного лечения.