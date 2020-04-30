Новосибирское заксобрание разрешило переносить выборы из-за пандемии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заксобрание Новосибирской области приняло в двух чтениях законопроект о возможности переносить выборы в регионе из-за коронавирусной инфекции.

Между первым и вторым чтением в документ внесли единственную поправку о формировании избирательных фондов кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований.

Закон предусматривает, что в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей (участников референдума) голосование может быть отложено. Его можно отложить по решению регионального избиркома на территории одного муниципального образования. Для переноса голосования на всей территории Новосибирской области либо на территориях двух и более муниципальных образований требуется решение Центризбиркома.

Сроки и порядок совершения избирательных действий в случае принятия соответствующей избирательной комиссией указанного решения определяются этой комиссией в каждом конкретном случае исходя из особенностей режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В сентябре 2020 года в Новосибирской области должны состояться выборы депутатов Заксобрания и городского совета депутатов Новосибирска.

Закон был разработан в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство 1 апреля текущего года, в связи с необходимостью реагировать на проблемы, которые создает коронавирус.