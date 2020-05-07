Сейм разрешил голосовать за президента Польши по почте

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сейм Польши поддержал законопроект о голосовании на президентских выборах по почте. Как сообщила канцелярия нижней палаты парламента, "за" проголосовали 236 депутатов, "против" - 213, воздержались еще 11.

Тем самым Сейм преодолел вето, наложенное на законопроект Сенатом в минувший вторник. Теперь документ поступит на подпись президенту Анджею Дуде.

Ранее идею разрешить голосование по почте поддержали лидеры входящих в правящую коалицию партий "Закон и справедливость" и "Согласие" Ярослав Качиньский и Ярослав Говин. В совместном заявлении они объяснили, что соглашаются на это ради безопасности граждан в условиях пандемии.

Также Качиньский и Говин согласились, что выборы придется отложить, а новую дату назначит спикер Сейма, как только это будет возможно.

Выборы должны были состояться 10 мая. В них участвуют десять кандидатов, в том числе Дуда.