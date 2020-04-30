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В Москве и области 23 водителя попытались использовать код пропуска, упомянутый в СМИ

Все они были оштрафованы за такой "лайфхак", заявили в ЦОДД

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В разных районах Москвы и Подмосковья 26 апреля была зафиксирована попытка 23 раза использовать один и тот же код цифрового пропуска, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг.

"23 водителя пытались использовать код пропуска, упомянутый в качестве примера в одном СМИ. 23 раза был выписан штраф тем, кто его предъявлял", - говорится в сообщении.

В ЦОДД посоветовали водителям не использовать подобный лайфхак и оформлять цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

Ранее департамент информационных технологий Москвы сообщил, что аннулировал 21,5 тыс. рабочих пропусков москвичей, заболевших коронавирусом и ОРВИ.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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ЦОДД Москва Подмосковье коронавирус

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