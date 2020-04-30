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Больше 20 тыс. рабочих пропусков аннулировали в Москве у заболевших COVID-19 и ОРВИ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных людьми с коронавирусом и ОРВИ, сообщили в четверг в департаменте информационных технологий столицы.

Сейчас недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями, говорится в сообщении департамента, размещенном на сайте мэрии Москвы.

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"Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС", - отмечает департамент.

В мэрии напомнили, что москвичи, у которых обнаружили COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции. Эти же требования распространяются на жителей столицы с ОРВИ, при этом они могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Власти проверяют, что пропуск используется по назначению.

За нарушение режима самоизоляции в Москве грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, нарушителя должны госпитализировать, уточнили в департаменте.

Москва коронавирус

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