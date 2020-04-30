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Московская прокуратура проверит сообщения об утечке данных потенциальных заемщиков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы провести проверку материлов СМИ о предполагаемой утечке данных россиян, желающих получить кредиты.

По результатам проверки при наличии оснований "будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировке информационных ресурсов и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности".

Ранее СМИ сообщали, что в интернете выставлены на продажу данные россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах.

По уверению продавца, в базе 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. Утечку могла допустить одна из микрофинансовых организаций.

Генпрокуратура

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