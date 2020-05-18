Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московская прокуратура начала проверку после публикации о показе персональных данных московских нарушителей режима самоизоляции на сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН), сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Прокуроры проверят исполнение ответственными должностными лицами федерального законодательства о персональных данных и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления. Газета напомнила, что только по состоянию на 10 мая таких штрафов было выписано 35 тыс.

В публикации отмечается, что проверка по УИН начислений, которой пользуются интернет-сервисы, идет через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Газета сообщает, что пока никто не жаловался в Роскомнадзор эту утечку"

За последнее время это не первый случай, когда база данных, содержащая персональную информацию, оказывается в открытом доступе.

Так в конце апреля сообщалось об утечке данных россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах. В этой базе было 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

Также в апреле в сети оказались данные клиентов финских розничных сетей "К-Руока" и "К-Раута", которые покупатели оставляли для регистрации в программе лояльности ритейлеров, в том числе с ФИО, датами рождения, телефонами, электронной почтой и местом проживания.

По данным фактам проводятся прокурорские проверки.