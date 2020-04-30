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Иркутский чиновник, подозреваемый в попытке поджога леса, попал больницу с побоями

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель мэра Усть-Кутского района (Иркутская область) Михаил Барс, которого проверяют на причастность к попытке поджога леса, госпитализирован.

Как сообщили "Интерфаксу" в районной администрации, чиновник вернулся из поездки и попал в больницу с побоями. Остальные три работника администрации также вернулись, они в Усть-Куте.

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По факту поездки Барса проводится проверка СКР. Следователям предстоит проверить причастность муниципального чиновника к возгоранию сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова в Усть-Кутском районе Иркутской области.

По данным местных СМИ, 28 апреля в 200 км от города Усть-Кута местные жители задержали четырех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе Барса. В сети появилось видео, где чиновники сидят на лодке, при них была также найдены канистры с бензином.

В районной администрации настаивают, что ее сотрудники не участвовали в противоправных действиях, а исследовали термоточки в тайге.

Иркутская область Усть-Кут

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