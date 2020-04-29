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В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

В Иркутской области чиновников подозревают в попытке поджога лесов

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками
Фото: МЧС Иркутской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых подозревают в поджоге леса, не участвовали в противоправных действиях, они исследовали термоточки в тайге, заявила агентству "Интерфакс" руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина.

По ее словам, накануне по распоряжению мэра Усть-Кутского района четверо сотрудников администрации отправились на лодке "для исследования термоточек в соответствии с действующим в регионе особым противопожарным режимом".

"Они планировали вернуться вчера вечером, но до сих пор с ними нет связи. Спутниковый телефон не отвечает. Судя по распространенному в сети видео, первый заместитель мэра Михаил Барс был подвержен насилию", - сказала Косыгина.

Она сообщила, что у сотрудников было несколько канистр с бензином - для того, чтобы заправлять лодку в тайге.

Распространенную информацию о возможном поджоге леса Косыгина связала с предстоящими выборами мэра Усть-Кутского района.

"На кадрах (о задержании чиновников местными жителями -ИФ) фигурирует мэр Усть-Кута Александр Душин, который является политическим оппонентом действующего мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной", - сказала Косыгина.

Ранее сообщалось, что следователи СКР начали проверку, в рамках которой планируется установить причастность муниципального чиновника к возгоранию сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова в Усть-Кутском районе Иркутской области. Пожар произошел накануне.

По данным местных СМИ, вечером во вторник в 200 км от города Усть-Кута местные жители задержали четырех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя мэра Михаила Барса. Накануне в сети появилось видео, запечатлевшее этот момент.

В лодке, на которой приплыли чиновники, были обнаружены канистры с бензином и квадрокоптер. Жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали их и вызвали полицию.

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