Рабочий пострадал при возгорании нефтескважины "ЛУКОЙЛа" в Коми

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авария произошла на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, пострадал бурильщик.

Как сообщает пресс-служба Печорского управления Ростехнадзора, в среду в 17:10 по Москве произошла авария на опасном производственном объекте ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", который находится на месторождении имени А.Алабушина.

При проведении работ бригадой №529 УФ ООО "КРС Евразия" на скважине 16 кустовой площадки №2 произошло газонефтеводопроявление с последующим возгоранием устья скважины и подъемного агрегата АПР-80 (газонефтеводопроявление – это регулируемый при помощи оборудования выброс нефти, газа или воды из продуктивного пласта в скважину через устье на поверхность).

"В результате возгорания бурильщик КРС 7-го разряда получил травмы тяжелой степени. Возгорание скважины и газонефтеводопроявление ликвидированы", - говорится в сообщении.

Создана комиссия по расследованию аварии.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.