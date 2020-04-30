Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер уходит на самоизоляцию, он заверил, что правительство продолжает штатную работу. Он подчеркнул, что будет находиться на связи с членами кабмина по телефонной и видеосвязи.

Мишустин также сообщил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Глава правительства также еще раз обратился к россиянам с призывом максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение.

"Впереди - майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", - продолжил Мишустин.

Он также выразил уверенность, что совместными усилиями удастся победить вирус и вернуться к привычной жизни.