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Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение возложить обязанности главы правительства на первого вице-премьера Андрея Белоусова на время нахождения премьера Михаила Мишустина на самоизоляции и пообещал подписать соответствующий указ в четверг.

В ходе беседы Путина и Мишустина по видеосвязи, кадры которой показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК) глава правительства сообщил президенту о диагностированном у него коронавирусе.

"Ваше предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности председателя правительства РФ принимается, сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Путин.

Владимир Путин Михаила Мишустин

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