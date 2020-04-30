Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение возложить обязанности главы правительства на первого вице-премьера Андрея Белоусова на время нахождения премьера Михаила Мишустина на самоизоляции и пообещал подписать соответствующий указ в четверг.

В ходе беседы Путина и Мишустина по видеосвязи, кадры которой показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК) глава правительства сообщил президенту о диагностированном у него коронавирусе.

"Ваше предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности председателя правительства РФ принимается, сегодня я подпишу соответствующий указ", - сказал Путин.