Скончался вице-премьер Крыма Королев, курировавший земельные вопросы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев скончался утром 1 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Причину смерти он не назвал.

Королев стал вице-премьером Крыма в конце 2016 года, курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики. До этого назначения в течение четырех лет работал заместителем министра экономического развития РФ.