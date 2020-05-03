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В Крыму арестовали украинца, пришедшего на полуостров "за лучшей жизнью"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Крымские пограничники возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины, пытавшегося незаконно попасть в Крым, он арестован по решению суда, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по региону в воскресенье.

По ее данным, "иностранец задержан при следовании в пешем порядке с территории Украины".

Как рассказали в пресс-службе, документов при себе он не имел. "В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни". К линии разграничения двух государств следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска "Каланчак" беспрепятственно обошел в темное время суток", - сообщили в погрануправлении.

Житель Черновицкой области Украины, 1978 года рождения, стал фигурантом дела по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между крымскими и украинскими пунктами пропуска небольшая "буферная зона".

Крым ФСБ Украина

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